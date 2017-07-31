ABD Başkanından Kuzey Kore'ye gözdağı

Kuzey Kore'nin son gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı

Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump açıklamasında, "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ABD ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı John F. Kelly'i kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.

Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası balistik füze) denemesini gerçekleştirmişti.

Başkan Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, hükümetlerinin Kuzey Kore ve Ortadoğu dahil, bir takım dış politika meselelerini "önceki yönetimden miras aldığını" ifade etti.