DSÖ açıkladı Yemen'deki kolera salgınında bilanço artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan raporlamaya göre Nisan ayından bu yana Yemen'de bin 992 kişi hayatını kaybetti

27 Nisan'dan bu yana görülen kolera salgınının en çok Hacce, El-Hudeyde, İbb ve Taiz kentlerinde can aldığı ifade edilen raporda, dünden bu yana 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bu durumun ölüm oranında azalmaya işaret ettiği kaydedildi. Şu ana kadar 405 bin 706 kişinin de hastalıktan kurtulduğu bilgisi de verildi.Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.