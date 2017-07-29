Ana Sayfa | DÜNYA 29/07/2017 08:28

İsrail askerleri Filistinli genci Gazze sınırında öldürdü

isail askerleri

Filistinli bir genç Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin sınırdaki El-Bureyc Kampı'nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş ettiğini belirtti. Kudra, açılan ateş sonucu Abdurrahman Ebu Humeyse (16) isimli gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Filistinli gençler, bir süredir İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sınır bölgelerinde protesto ediyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

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