Ana Sayfa | DÜNYA 29/07/2017 08:11

BM Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

birleşmiş milletler

Japonya Başbakanı Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Kuzey Kore'yi kınadı

Kuzey Kore'nin bu denemesinin de öncekiler gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin sorunların çözümünde uluslararası toplumla birlikte çalışması talep edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Güney Kore'nin iletişim kanallarını tekrar açma talebine Kuzey Kore'nin olumlu yanıt vermesi çağrısı yapıyor. Guterres özellikle herhangi bir yanlış anlama ya da hesaplama riskini ve tansiyonu düşürmesi için ordular arası iletişim kanallarının açılmasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

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