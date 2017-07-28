Ana Sayfa | DÜNYA 28/07/2017 20:07

Hamburg'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı, 1 ölü 4 yaralı

bıçaklı saldırı

Almanya'nın Hamburg kentinde meydana gelen olayda süpermarkete giren bir kişi etrafındaki kişilere saldırdı. Bıçakla gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.Polis, saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyledi.Polisin açıklamasında, şüphelinin süpermarkete dalarak bir anda müşterilere saldırmaya başladığı belirtildi.Saldırı, Almanya'nın en büyük süpermarket zinciri Edeka'nın bir şubesinde gerçekleşti.Polis yetkilileri, saldırganın yalnız olduğunu belirtirken, saldırının soygun girişimi olabileceğini ifade etti.Alman gazetesi Bild saldırganın polis aracına bindirilirken çekildiği, başının üstünde yer alan beyaz, kanla ıslanmış bir bez parçasının fotoğrafını paylaştı.Görgü tanıklarının ifadelerinde de, şüphelinin saldırı sırasında "Allahü Ekber" diye bağırdığı ifadeleri yer aldı.

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