Ana Sayfa | DÜNYA 28/07/2017 13:14

Mescid-i Aksa'da 50 yaşından küçük kişiler cuma namazına katılamayacak

israil son dakika

İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre Mescid-i Aksa'da bu hafta 50 yaşından altından kişilerin cuma namazına katılmasına izin verilmeyecek

İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmadan Müslümanlar'ın Mescid-i Aksa'ya girişlerine dün izin vermişti. Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, kutsal mekana akın etti.Bu sabah yapılan bir açıklamanın ise bölgedeki hâlihazırda yaşanan büyük gerilimi sürdürmesi bekleniyor. AFP haber ajansına göre, İsrail bugün düzenlenecek cuma namazına 50 yaş altı Müslümanların katılmasını yeniden yasaklandı.

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