Ana Sayfa | DÜNYA 28/07/2017 08:16

Suudi Arabistan açıkladı, 'Mekke'yi hedef alan balistik füze düşürüldü'

füze saldırısı girişimi

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamaya göre Mekke'yi hedef alan bir balistik füze düşürüldü

Füzenin Mekke'nin yaklaşık 70 kilometre güneyinde düşürüldüğü duyuruldu.Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada füze saldırısı, "Hac faaliyetlerini aksatmaya yönelik çaresiz bir girişim" olarak nitelendirildi.Ülkelerinde koalisyon güçleri ile savaşan Şii Husiler ise füzenin Mekke yakınlarındaki Taif kentinde bulunan Kral Fahd Askeri Hava Üssünü hedef aldığını duyurdu.Husiler ayrıca "Volkan 1" adlı balistik füzelerle birden fazla füze saldırısı düzenlediklerini ve füzelerin hedeflerini başarıyla vurduklarını iddia etti.

İlk füze saldırısı değil

Husiler daha önce de Yemen-Suudi Arabistan sınırında füze saldırıları düzenlemişlerdi. Suudi Arabistan Ekim ayında da Yemen'den fırlatılan bir füzeyi düşürmüştü.Ancak bu saldırılardan hiçbiri Hac zamanı öncesi değildi. Bu yıl Hac için yaklaşık 2 milyon Müslümanın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

 
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