Ana Sayfa | DÜNYA 27/07/2017 09:06

Donald Trump'ın paylaşımı isyan başlattı

trans birey

Donald Trump'ın sosyal medya hesabından “ABD hükümeti transeksüel bireylerin ABD ordusuna alınmasını kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir” paylaşımını yapması büyük tepki çekti

ABD Başkanı Trump’ın, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın kararını iptal edeceğini açıklaması büyük tartışmaya yol açtı. Seçim döneminde eşcinsel, lezbiyen ve transeksüellerin hakkını koruyacağını söyleyen Trump’ın bu hamlesini protesto etmek için yüzlerce insan New York ve Washington’da sokağa çıktı. Manhattan’ın popüler bölgesi Times Meydanı’na çıkan göstericiler, Trump karşıtı sloganlar attı.

New York’un daha önce eşcinsel olduğunu açıklayan senatörü Brad Hoylman, “Bu herkes için karanlık bir gün. Bir krizdeyiz” ifadesini kullandı. Rand adlı düşünce kuruluşuna göre, Amerikan ordusunda 4,000 kadar cinsiyet değiştirmiş asker ve subay bulunuyor. Trump mesajında bu görevlilere ne olacağına açıklık getirmedi. Savunma Bakanlığı yetkilileri de en az 250 askerin de tercihleri yönünde cinsiyet değişikliğine gitmekte olduğunu söylüyor.

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