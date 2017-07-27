Rex Tillerson açıkladı, görevinden istifa edecek mi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan görevinden istifa edeceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Bakan Tillerson, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bakan olarak pozisyonunuzu korumaya devam edecek misiniz? şeklindeki bir soruya Tillerson, "Hiçbir yere gitmiyorum. Başkan (Trump) istediği sürece buradayım." yanıtını verdi.

Tillerson, Trump ile arasındaki ilişkilerin şu anda iyi olduğunu, kamuoyundaki istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Önceki günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de "Bakan Tillerson'ın görevine devam ettiğini" ve "daha yapacak çok işlerinin olduğunu" belirtmişti.