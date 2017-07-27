Ana Sayfa | DÜNYA 27/07/2017 08:55

Rex Tillerson açıkladı, görevinden istifa edecek mi

tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan görevinden istifa edeceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Bakan Tillerson, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bakan olarak pozisyonunuzu korumaya devam edecek misiniz? şeklindeki bir soruya Tillerson, "Hiçbir yere gitmiyorum. Başkan (Trump) istediği sürece buradayım." yanıtını verdi.

Tillerson, Trump ile arasındaki ilişkilerin şu anda iyi olduğunu, kamuoyundaki istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Önceki günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de "Bakan Tillerson'ın görevine devam ettiğini" ve "daha yapacak çok işlerinin olduğunu" belirtmişti.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
trans birey

Donald Trump'ın paylaşımı isyan başlattı

Donald Trump'ın sosyal medya hesabından “ABD hükümeti transeksüel bireylerin ABD ordusuna alınmasını kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir” paylaşımını yapması büyük tepki çekti

mescid-i aksa

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı

Geçtiğimiz gece Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis bu kez kapılarda bulunan demir korkulukları kaldırdı

flaş haber

Son dakika, Alman ordusuna ait helikopter düştü

Alman ordusuna ait bir askeri helikopterin düştüğü öğrenildi