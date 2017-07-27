İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı

Geçtiğimiz gece Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis bu kez kapılarda bulunan demir korkulukları kaldırdı

Tekbir getirerek Filistin marşları söyleyen halkın arasında Aksa Vakfı yetkileri de bulunuyor. Esbat Kapısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer Kisvani, "Mescid-i Aksa'da inceleme yapması için görevlendirdiğimiz teknik heyetin çalışmasının tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Aksa'ya girip girmeme kararında aceleci davranmayacağız. Sabah 9'da bir toplantı yaparak ne karar vereceğimizi değerlendireceğiz." dedi.

Korkulukların kalkmasının ardından basına yazılı bir açıklama gönderen Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcüsü Firas Dibs de "Vakıf olarak halkımızın sebat ve fedakarlığını selamlıyoruz. Bundan sonra nasıl bir adım atacağımızı inceleyip karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler sökülerek kaldırılmıştı.Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.

Diğer yandan İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısı yakınlarında namaz kılan yüzlerce kişiye müdahalesi sırasında 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi..