Ana Sayfa | DÜNYA 26/07/2017 10:16

Londra'da asitli saldırının kurbanı bu kez iki genç adam

asitli saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün aksam iki genç adam asitli saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda birinin derisi soyulurken diğerinin de yüz rengi beyazladı

Olayın gerçekleştiği bölgedeki bir dükkan sahibi, kurbanların çığlıklarını duyduğunu söyledi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurbanların yüzünü suyla yıkadığı görülüyor.Yeraltı dünyasındaki çatışmayı gün yüzüne çıkaran asitli saldırıların arkasında, çeteler var.Londra'da 13 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen saldırı sayısı yedi buldu. Daha önce de beş kişi asit saldırısı nedeniyle yaralanmıştı.

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