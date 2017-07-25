Ana Sayfa | DÜNYA 25/07/2017 16:06

Fransa'yı korkutan yangın çok sayıda yaralı var

orman yangını

Fransa'nın güneyinde bulunan farklı bölgelerde ve Korsika adasında çıkan yangın sonucunda 19 kişi yaralandı

Fransa'nın güneyinde Vaucluse, Alpes-Maritimes, Var bölgelerinde ve Korsika adasında dün çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında bin görevli çalışırken 10'u yangın söndürme uçağı olmak üzere toplamda 19 uçak kullanıldı.

FRANSA AB'DEN YARDIM İSTEDİ

Yangınlarda 15 polis ve 4 görevlinin yaralandığı bildirilirken, Fransa'nın AB'den iki yangın söndürme uçağı talep ettiği öğrenildi. Yangınlarda 3 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtilen haberlerde, özellikle Var bölgesindeki şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erlerinin yangını kontrol altına almakta zorlandığı belirtildi.Dün, Var bölgesindeki yangının civarındaki bir otoyol bir süre kapatılmış ve bazı bölge sakinlerinin tahliye edildiği bildirilmişti.

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