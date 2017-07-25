Flaş iddia, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson istifa mı ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın görevinin istifasının ardından Tillerson’ın da istifası gündeme geldi

Rus haber ajansı Sputnik'in yayınladığı haberde, Tillerson’ın, ABD ile İran arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın kadro politikası konularında Beyaz Saray’la ciddi anlaşmazlıkları olduğu belirtildi.Tillerson, Katar krizinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ve damadı Jared Kuschner'in oynadığı rolden de çok rahatsız olduğu biliniyor. trump'ın damadı ve danışmanı Kuschner'ın Beyaz Saray'da Tillerson'dan farklı bir dış politika izlediği suçlaması yapılıyor. Tillerson’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions’a hakkındaki “Bilseydim, atamazdım” açıklamasını da profesyonel bulmadığı aktarıldı.

YIL SONUNU BEKLEMEDEN İSTİFASINI VEREBİLİR

İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, ‘Tillerson’ın yılsonunu beklemeden istifasını vermesi’ durumunda şaşırmayacaklarını da ifade etti.