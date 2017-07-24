Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da gerçekleştirilen ve 26 kisinin hayatını kaybettiği 49 kisinin de yaralandığı bombalı intihar saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Lahor şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.