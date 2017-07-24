Pakistan'da bombalı intihar saldırısı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da yapılan bombalı intihar saldırısı sonucunda 26 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de yaralandı

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Selman Refik, yaptığı açıklamada, şehrin işlek noktalarından Feruzepur Caddesi'nde Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin yakınlarında meydana gelen patlamada, 8'i polis olmak üzere 26 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Refik, yaralanan 49 kişiden 10'unun durumunun kritik olduğunu kaydetti.İntihar saldırısı, Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin de bulunduğu yerin yakınlarında meydana gelmişti.