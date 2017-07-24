Ana Sayfa | DÜNYA 24/07/2017 16:16

İsviçre'de testereli saldırı, en az 5 kişi yaralandı

isviçre haberleri

İsviçre'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından testere ile düzenlenen saldırı sonucunda en az 5 kişi yaralandı

İsviçre'nin Schaffhausen kentinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. İsviçre polisinin verdiği bilgiye göre ikisi ağır en az beş kişi yaralandı.Ekipler kentin eski şehir bölümündeki giriş çıkışları kapattı. Yerel polis sözcüsü Cindy Beer, kurtarma helikopterlerinin de havalandığını söyledi.İsviçre basınında yer alan habere göre saldırgan bu eylemi tek başına gerçekleştirdi. 

 
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