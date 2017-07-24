İsrail Gazze'deki gözetleme noktalarına roket attı

İsrail ordusu tarafından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombalandı

Olayın görgü tanıklarından edinilen son bilgiye göre, Kissifum askeri üssünde konuşlanan topçu birliği, Han Yunus'ta Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına 2 roket attı.Saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığı oğrenildi. Kissifum üssünde yoğun bir hareketlilik var.

ASKERİ BOTLARDAN BALIKÇI TEKNELERİNE ATEŞ AÇILDI

Diğer yandan, İsrail askeri botlarından Gazze'nin güney sahilindeki balıkçı teknelerine ateş açıldı. Saldırıda can kaybı meydana gelmedi.İsrail'de internet üzerinden yayın yapan gazetelerde ise roket saldırısının, Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesine füze atılmasının ardından gerçekleştirildiği iddia edildi.İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.