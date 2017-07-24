Kabil'de intihar saldırısı, en az 24 ölü 42 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 24 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından alınan bilgiye göre saldırgan aracındaki bombayı Kabil'in batısında bir otobüsün yanında infilak ettirdi. Otobüs, nüfusunun önemli bölümü Şii olan mahallede Maden Bakanlığı personelini taşıyordu. Otobüsün saldırıda hedef alınıp alınmadığı bilinmiyor.

Saldırıyı hangi örgütün düzenlediği de henüz belirsiz.Afganistan'ın önde gelen birçok siyasi lideri, başkent Kabil'in batısında yaşıyor.Bu kişiler arasında Hazaraların lideri Muhammed Muhakik de bulunuyor.