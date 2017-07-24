Kamyon kasasında 8 göçmen cesedi bulundu

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir marketin otoparkında park halinde bulunan kamyonun kasasından 8 kişinin cesedi çıkarıldı

ABD Göçmen ve Gümrük İdaresi yetkilisi Thomas Homan, kamyonun kasasında baygın bulunan Meksika uyruklu kişilerin 4'ünün çocuk olduğunu ve birinin durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi. San Antonio emniyetinden yapılan açıklamada, olayın insan kaçakçılığı suçu kapsamında soruşturulduğu belirtilmişti. Cumartesi gece saatlerinde kamyondan inen bitkin haldeki kişinin otopark görevlisinden su istemesiyle ortaya çıkan trajedinin ardından kamyon şöförü gözaltına alınmıştı.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis dedektifleri, gün içerisinde araçlarla gelen kişilerin kamyon kasasındaki insanlardan bazılarını götürdüklerini tespit etmişti. ABD'de daha önce 2003 yılında kamyon kasasında Teksas'ın güneyinden Houston şehrine götürülen 19 kaçak işçi yaşamını yitirmişti. İşçileri taşıyan kamyonun şoförü, 34 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.