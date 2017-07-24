Ana Sayfa | DÜNYA 24/07/2017 08:30

Kamyon kasasında 8 göçmen cesedi bulundu

kamyon kasası

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir marketin otoparkında park halinde bulunan kamyonun kasasından 8 kişinin cesedi çıkarıldı

ABD Göçmen ve Gümrük İdaresi yetkilisi Thomas Homan, kamyonun kasasında baygın bulunan Meksika uyruklu kişilerin 4'ünün çocuk olduğunu ve birinin durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi. San Antonio emniyetinden yapılan açıklamada, olayın insan kaçakçılığı suçu kapsamında soruşturulduğu belirtilmişti. Cumartesi gece saatlerinde kamyondan inen bitkin haldeki kişinin otopark görevlisinden su istemesiyle ortaya çıkan trajedinin ardından kamyon şöförü gözaltına alınmıştı. 

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis dedektifleri, gün içerisinde araçlarla gelen kişilerin kamyon kasasındaki insanlardan bazılarını götürdüklerini tespit etmişti. ABD'de daha önce 2003 yılında kamyon kasasında Teksas'ın güneyinden Houston şehrine götürülen 19 kaçak işçi yaşamını yitirmişti. İşçileri taşıyan kamyonun şoförü, 34 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
gazze saldırı

İsrail Gazze'deki gözetleme noktalarına roket attı

İsrail ordusu tarafından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombalandı

kabil intihar saldırısı

Kabil'de intihar saldırısı, en az 24 ölü 42 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 24 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı

İsrail Büyükelçiliği

İsrail Büyükelçiliği'nde silah sesleri, ölü ve yaralılar var

Ürdün'ün başkentindeki İsrail Büyükelçiliği'nde ateş açıldı. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı