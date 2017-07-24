Ana Sayfa | DÜNYA 24/07/2017 08:26

İsrail Büyükelçiliği'nde silah sesleri, ölü ve yaralılar var

İsrail Büyükelçiliği

Ürdün'ün başkentindeki İsrail Büyükelçiliği'nde ateş açıldı. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

Amman polisi ölenlerin Ürdünlü olduğunu açıkladı. Polisten yapılan açıklamaya göre yaralıların ise biri Ürdünlü, diğer İsrailli.Görgü tanıkları, ölen Ürdünlülerin bir mobilya şirketinde çalıştıklarını ve kendilerine ateş açılmasından hemen önce elçilik yerleşkesine girdiklerini söylüyor.İsrail Dışişleri Bakanlığı Pazartesi sabahı olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, büyükelçinin rezidansında mobilyaların değiştirildiği, marongozlardan birinin İsrailli bir koruma görevlisine tornavidayla saldırdığı belirtildi.Ürdün polisi büyükelçilik binasını kordon altına aldı. Elçilik personeli ise tahliye edildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmıyor. İsrail'de olayla ilgili yayın kısıtlaması getirildi.Amman'ın Rabiyeh mahallesindeki İsrail büyükelçiliğinin çok sıkı korunduğu biliniyor.Kentte Cuma günü düzenlenen İsrail karşıtı gösteriye binlerce Ürdünlü katılmıştı.Göstericiler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya metal dedektörler yerleştirmesini protesto etmişlerdi.İsrail işgali öncesi 1949'dan 1967'ye kadar Doğu Kudüs, Ürdün'ün kontrolü altındaydı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
gazze saldırı

İsrail Gazze'deki gözetleme noktalarına roket attı

İsrail ordusu tarafından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombalandı

kabil intihar saldırısı

Kabil'de intihar saldırısı, en az 24 ölü 42 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 24 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı

kamyon kasası

Kamyon kasasında 8 göçmen cesedi bulundu

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir marketin otoparkında park halinde bulunan kamyonun kasasından 8 kişinin cesedi çıkarıldı