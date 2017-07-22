ABD Savunma Bakanından flaş Bağdadi açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi hala yaşıyor

Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya Mattis, "Bağdadi'nin yaşadığını düşünüyorum ve öldürüldüğünü kendimiz teyit etmediğimiz sürece de aksini kabul etmeyeceğim." karşılığını verdi.

Bağdadi'yi aradıklarını belirten Mattis, örgüt elebaşının DEAŞ içindeki rolünü bir şekilde devam ettirdiğine inandıklarını ifade etti.

DEAŞ liderinin, halen örgüt içinde emir komuta rolünü devam ettirip ettirmediğine yönelik soru üzerine Mattis şunları söyledi:

"Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim."