İsrail'de protesto gösterileri sürüyor, 21 Filistinli gözaltında

Mescid-i Aksa ihlallerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere İsrail polisi müdahale etti. Müdahale sonucunda 21 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, "İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale ettiği ve 21 Filistinliyi gözaltına aldığı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasındaki 10 Kudüslü gencin, İsrail güçleri tarafından darbedildiği bilgisine yer verildi.İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto eden Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.