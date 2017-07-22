Ana Sayfa | DÜNYA 22/07/2017 08:07

İtalya Başbakanından Avrupa ülkelerine göçmen tepkisi

italya başbakanı

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, göçmen kriziyle ilgili kendilerine tavsiyelerde bulunan bazı AB üyesi ülkelere tepki gösterdi

Afrika’dan Avrupa’ya olan göçte, sadece yıl başından bu yana 93 bini aşkın kişinin ulaştığı İtalya, kurucu üyesi olduğu birlik içinde diğer üye ülkelerle sorunlar yaşamaya devam ediyor.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Çekya, Slovakya, Polonya ve Macaristan’ın oluşturduğu Vişegrad dörtlüsünü temsilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, İtalyan mevkidaşına bir mektup yazarak, “Bizim dış sınırlarımız korunmalı. Düzensiz göç gelişlerini kökten sona erdirmek için İtalya, limanlarını kapatmalı ve sorun Libya’da çözülmeli” önerisinde bulundu.

Orban’ın mektubuna, İtalyan mevkidaşından sert yanıt geldi. Gentiloni, bugün Torino kentindeki bir açılıştaki konuşmasında, “Biz, yapmamız gerekeni yapıyoruz ve bütün Avrupa’dan da İtalya’nın yanında olmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte son günlerde duyduğumuz gibi olası tehditkar sözleri ve dersleri kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gentiloni, “İtalya, Avrupa tarafından daha fazla benimsenmesi gereken bir görevi icra ediyor ve inanıyorum ki bizim, AB ve komşularımızdan daha fazla dayanışma bekleme hakkımız var.” diye konuştu. 

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