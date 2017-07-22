Katar Emirinden ülkesiyle ilişkileri donduran Arap ülkelerine çağrı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani, Katar ile ilişkileri donduran Arap ülkelerine sorunların diyalog ile çözülebileceğine dair bir çağrıda bulundu

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın ilişkileri dondurduğu 5 Temmuz'dan beri ilk kez konu hakkında açıklama yapan es-Sani "Hükümetler arasındaki siyasi farklılıklardan halkların etkilenmesini engellemenin zamanı geldi" dedi.

'Hayat normal şekilde devam ediyor'

Katar halkına televizyondan seslenen es-Sani, 'kuşatma' olarak tanımladığı, 4 Arap ülkesinin ülkeye geçen ay uygulamaya başladıkları yaptırımlara rağmen 'Katar'da hayatın normal şekilde devam ettiğini' de söyledi.Katar ile diplomatik ve ticari ilişkileri kesen ülkeler, Körfez ülkesini terör örgütlerini finanse etmekle suçlamışlardı.

Konuşmasında bu iddiaları yalanlayan Emir, "Katar terörizmle durmak bilmeden mücadele ediyor ve uluslararası toplum bunu takdir ediyor" dedi.

Katar Emiri Kuveyt ve ABD sorunun çözümü konusundaki çabalarından dolayı, Türkiye'ye de yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: BBC Türkçe