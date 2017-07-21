ABD Başkanının Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü'ne Anthony Scaramucci'yi getirdi. Bunun ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti

Amerikan basınında yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifaetti.Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir iletişim direktörü atamasının ardından istifa etmesi dikkatlerden kaçmadı.Başkan Trump'ın Anthony Scaramucci'yi yeni iletişim direktörü olarak atamasının ardından istifa kararı geldi.Scaramucci'nin atamasının ardından Spicer'ın görevinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği açıklansa da, yeni görevlendirmeden kısa süre sonra Spicer'ın istifa kararı aldığı belirtildi.