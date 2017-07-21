Gazze'de İsrail'in uygulamaları binlerce kişi tarafından protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamaları Gazze'deki Filistinliler tarafından protesto edildi

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi’nin (FDKC) çağrısıyla düzenlenen eylemler kapsamında Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinden sloganlar eşliğinde Filistin Yasama Konseyi binasına yüründü.Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, "İşgalci İsrail, Kudüs'te yeni bir durumu dayatmaya çalışıyor. Mescid-i Aksa'yı kontrol altına almak istiyor." dedi.Filistin halkının sözünü söylediğini, güvenlik kameraları ve metal dedektörleri kabul etmediğini belirten Hayye, Hamas'ın İsrail'le normalleşmeyi reddettiğini söyledi.Hayye, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamalarını protesto için çeşitli ülkelerdeki İsrail Büyükelçiliklerinin kapatılması talebinde bulundu.Hamas yöneticilerinden Hammad er-Rakab da Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin, Filistin halkının temel değerlerine yönelik ihlaller olduğunu belirtti.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Derviş el-Garabli, "Aksa'da yaşananlar, Arap ve Müslümanlara İslam'ın kutsal değerlerini İsrail'in planlarından kurtarmaları için acil harekete geçme mesajı taşıyor." dedi.İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.