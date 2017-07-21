Kudüs'teki olaylarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra cemaate yönelik müdahalesinde 3 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan el-Makasid Hastanesi idaresinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin işgal altındaki kentin Tur bölgesinde cuma namazı sonrası Filistinlilere yönelik müdahalesinde yaralanan ve hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki bir Filistinli gencin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanenin açıklamasında hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı, ayrım duvarının diğer tarafında kalan Ebu Diys Mahallesinde de bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise, "Tur bölgesinde yaşanan olaylarda polisin müdahalesi sırasında Filistinli bir genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor." denildi.