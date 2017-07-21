Ana Sayfa | DÜNYA 21/07/2017 17:37

İngiltere'nin nüfusu yaşlanmaya devam ediyor

ingiltere yaşlı nüfus

Ulusal İstatistik Dairesi tarafından elde edilen verilere göre, İngiltere'nin nüfusu yaşlanmaya devam ediyor

Nüfusu geçen yıl 65 milyon 648 bin 54'e ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. Nüfusun 2039'da 74 milyona yükselmesi öngörülüyor.Ülke nüfusunun giderek yaşlandığını duyuran ONS, toplam nüfusun yüzde 18'inin 65 yaş, yüzde 2,4'ünün de 85 yaş ve üzerinde bulunduğu bildirdi.ONS verilerine göre İngiltere'de çocukların nüfus içindeki oranı 1976'da yüzde 24,5 iken, 2016'da yüzde 18,9'a düştü.Çocukların nüfus içindeki oranının gelecek yıllarda düşmeye devam etmesinin öngörüldüğü, 65 yaş ve üstündekilerin de 2046’da ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25’inin oluşturacağının tahmin edildiği bildirildi.Ülke genelinde doğumların halen ölümlerden fazla olduğunu aktaran ONS, ülkeye gelen göçmenlerin sayısın da ülkeden göç edenlerden daha fazla olduğunu kaydetti.

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