Ana Sayfa | DÜNYA 21/07/2017 14:34

ABD vatandaşlarına Kuzey Kore'ye seyahat yasağı kapıda

abd ve kuzey kore

ABD'nin Kuzey Kore'ye gidecek vatandaşlarına seyahat yasağı getirmesi bekleniyor

Acentelerin verdiği bilgiye, ABD vatandaşları için Kuzey Kore'ye seyahat yasağının 27 Temmuz'da açıklanması ve 30 gün sonra da yürürlüğe girmesi bekleniyor.ABD'den henüz konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Tutuklu bulunduğu Kuzey Kore'den iade edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden ABD'li öğrenci Otto Warmbier de bu ülkeye Young Pioneer Tours'un düzenlediği bir tur kapsamında gitmişti.Warmbier, Kuzey Kore'de tutuklanmış ve 15 yıl hapse mahkum edilmişti.Daha sonra ABD'ye komadayken iade edilen Warmbier, birkaç gün sonra da hayatını kaybetmişti.Kuzey Kore'de halen cezaevinde bulunan üç ABD vatandaşı olduğu sanılıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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