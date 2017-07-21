Ana Sayfa | DÜNYA 21/07/2017 14:31

Almanya'dan Türkiye'yle ilgili flaş açıklama

almanya ve türkiye

Almanya ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan krizin ardından Berlin'den Ankara ile askeri işbirliğini gözden geçirebileceği sinyali geldi

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında askeri projeler konusunun da tümüyle ele alınabileceğini söyledi. Sözcü daha fazla detay ise vermedi.Alman Bild gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Almanya'nın Türkiye ile tüm askeri işbirliği anlaşmalarını askıya almayı değerlendirdiğini yazmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dün tatilini yarıda keserek Berlin'e gitmiş ve Türkiye ile ilişkiler gündemiyle düzenlediği basın toplantısında "Türkiye ile ilişkilerimizi gözden geçirmemiz gerekecek" demişti.

Gabriel özellikle Alman İnsan Hakları Savunucusu Peter Steudtner'in Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki göstererek, "Alman aktivistlerin tutuklanmasının eleştirel sesleri susturma girişimi" demişti.

Türkiye: Açıklamalar Almanya'da iç siyaset yatırımı

Alman hükümeti, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Alman vatandaşlarının yatırımlarının güvencesini garanti edemeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarına ise risklerin söz konusu olduğu uyarısını yapıyor.Ankara ise Berlin'in verdiği tepkiye karşılık olarak, ilişkilerin Almanya'da iç siyaset malzemesi haline getirildiğini vurgulamıştı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaberiel'in açıklamaları için "Bu açıklamaların yaklaşmakta olan Almanya seçimlerine yönelik iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz" demişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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