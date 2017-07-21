İçinde ay parçaları olan çanta rekor fiyata alıcı buldu

Amerika Birleşik Devletlerinde, Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un kullandığı ve içinde Ay tozu ve Ay'dan örnekler bulunan çanta, açık artırmada 1 milyon 800 bin dolara satıldı.

Armstrong'un 1969'da Apollo 11 görevi sırasında kullandığı Ay tozlu çanta, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) tarihi uzay görevinin 48. yılında, New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarıldı. Çanta, açık artırmada 1 milyon 800 bin dolara alıcı buldu.New York'taki uzay yolculuklarına dair eşyaların satıldığı açık artırmada sergilenen çantaya 2 milyon dolar ila 4 milyon dolar fiyat biçilmişti.Armstrong Ay'a ayak bastığında, yanına aldığı bu çantaya Ay yüzeyinden topladığı örnekleri doldurmuş ve dönüşünde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) teslim etmişti.Çanta 2015'te yanlışlıkla halka açık açık artırmaya konmuş, Chicagolu bir kadın tarafından 995 dolara satın alınmıştı. NASA daha sonra çantanın Amerikan halkına ait olduğunu ileri sürerek geri almak için dava açarken, davayı Chicagolu kadın kazanmıştı.