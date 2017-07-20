Alman şirketlerinden Türkiye'ye kötü haber

Almanya ile Türkiye arasında son dönemlerde yaşanan gerilimin ardından Alman şirketleri Türkiye'ye yatırım yapılmasının zor olduğunu bildirdi

Alman Ticaret Odaları birliği DIHK, iki ülke arasında bozulan ilişkilerin yarattığı belirsizlik nedeniyle Alman şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasının zorlaştığını ifade etti.

DIHK’nın dış ticaretten sorumlu yetkilisi Volker Treier, Almanya’nın Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefleri hakkında şüphe ortaya koyması ve vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmasının ardından Reuters’a yaptığı açıklamada, “Darbe girişiminden bu yana Alman şirketleri tarafından belirsizlik görülüyor… Mevcut gelişmeler bu güvensizliği önemli ölçüde artırıyor. Bu ortamda Alman şirketlerin Türkiye’de yeni yatırım yapmalarını düşünmek zor” dedi.

Kaynak: Sözcü