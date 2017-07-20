Ana Sayfa | DÜNYA 20/07/2017 14:15

Alman Dışişleri Bakanından Türkiye'yle ilgili sert çıkış

Sigmar Gabriel

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 'Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor' açıklamasında bulundu

Sigmar Gabriel, tatilini yarıda kesip yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutuklanan Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasının çok önceden planlandığını savundu.Gabriel Steudtner'in tutuklanmasının orantısız olduğunu ve hukuka uygun olmadığını ifade etti. Önceliklerinin Türkiye ile çatışmadan kaçınmak ve diyalog olduğunu vurgulayan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye çok sabırlı davrandıklarını ve bunun zaman zaman kolay olmadığını ifade etti.

Gabriel "tehditlerin olduğu bir ortamda Türkiye'deki yatırımlarını garanti edemeyeceklerini, önümüzdeki bir kaç haftada ortaklarıyla Türkiye'nin AB üyeliği konusunu ele alacaklarını ve Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye seyahat tavsiyesini değiştirmekten kaçınamayacaklarını" da ifade etti.

Gabriel, "Türkiye'ye seyahat etmek isteyen herkes için risklerin söz konusu olduğunu" da savundu.

'Tango için iki kişi lazım'

Sigmar Gabriel Almanya'daki Türk kökenli insanların toplumun önemli bir parçası olduğunu ve Türkiye'deki gelişmeleri görmezden gelemeyeceklerini belirtti. Alman Bakan ayrıca Türkiye'nin hukukun üstünlüğü açısından zamanı geriye almak istediğini de iddia etti.

"Gümrük birliğini genişletme görüşmelerinin nasıl yapılabileceğini düşünemiyorum" diyen bakan Gabriel, Alman hükümetinin ek adımlar atmayı değerlendirdiğini söyledi. Tutuklu Alman vatandaşlarına Alman diplomatik erişim talep ettiklerini söyleyen Gabriel, Türkiye ile gelecekte iyi ilişkiler istediklerini ifade etti ve "Tango yapmak için iki kişi gerekiyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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