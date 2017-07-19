ABD İran'a ekonomik alanda yaptırımlar getirdi

İran'ın balistik füze programı ve 'terör örgütlerine yardımları' nedeniyle ABD tarafından İran'a yeni yaptırımlar uygulanacak

Bu kurum veya kişilerin İran'ın balistik füze programını ya da insansız hava aracı, askeri ekipman ve elektronik bileşenler yapma yoluyla İran Devrim Muhafızları'nı desteklediği belirtildi.

Bu kişi ve kurumlar arasında ABD Hazine Bakanlığı tarafından "Amerikan ve Batı yazılım programlarını çalarak İran hükümetine satmakla" suçlanan kişi ve bu kişilerle bağlantılı kurumların da yer aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İran'ın Suriye rejimine ve Hizbullah ile Hamas gibi örgütlere verdiği destek de eleştirildi.Açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Orta Doğu'daki bölgesel istikrarı, güvenliği ve zenginliği zayıflatan habis faaliyetlerinden çok endişe duyuyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"İran, İsrail'i ve Orta Doğu'daki istikrarı tehdit eden Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad gibi terörist örgütleri desteklemeye devam ediyor. İran, Esad'ın kendi halkına uyguladığı zulme rağmen, Esad rejimine ısrarlı desteğini koruyor."

ABD İran'ı, Husi isyancıları destekleyerek Yemen'deki savaşı uzatmakla da suçladı.

İran'dan karşı yaptırım

İran yeni yaptırımlara karşılık verme sözünde bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bir açıklamayla yaptırımların "tek taraflı ve yasa dışı" olduğunu savundu.Açıklamada "İran karşılık verecek ve İranlılara ve bölgedeki diğer Müslüman uluslara karşı faaliyetlerde bulunan Amerikalı bireylere ve kurumlara yaptırım getirecek" dendi.

ABD bir gün önce Tahran'ın, nükleer faaliyetlerini sınırlandırması yönünde 2015 yılındaki imza attığı anlaşmanın maddelerine uyduğunu açıklamıştı. Beyaz Saray her üç ayda bir İran'ın anlaşma maddelerine uyup uymadığıyla ilgili ABD Kongresi'ne bildirimde bulunmak zorunda.

İran, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile 2015 yılında vardığı anlaşma sonucunda, uranyum zenginleştirmede kullanılacak santifrüj sayısını üçte iki oranında azaltmayı kabul etmişti. Bunun karşılığında ise İran'a uygulanan yaptırımlar hafifletilecekti.