Ana Sayfa | DÜNYA 18/07/2017 19:49

Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde yangın alarmı

birleşmiş milletler

Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde yangın alarmı binada bulunanları korkuttu. Binada bulunanlar panik yaşadı

Binanın bodrum katında çıkan küçük çaplı yangın sebebiyle yangın alarmı verildi.Alarmın ardından tüm bina kısa süreliğine boşaltıldı. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulundaki toplantılara da ara verilerek, katılımcılar binadan çıkarıldı.Yaklaşık 15 dakika boyunca binanın bahçesinde bekletilen BM çalışanları ve diplomatlar, daha sonra tehlikenin geçtiğinin belirtilmesi üzerine binaya geri alındı.Güvenlik kaynakları AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın bodrum katındaki bir odada bilinmeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktığını ve dumanların yükselmesi üzerine yangın alarmının devreye girdiğini söyledi.

Odada kimyasal yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle tüm binanın güvenlik amacıyla tahliye edildiğini belirten güvenlik kaynakları, yangının söndürülmesiyle insanların binaya dönmesine izin verildiğini kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

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