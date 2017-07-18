Ana Sayfa | DÜNYA 18/07/2017 17:19

AB o yöntemle sığınmacı akışını engelleyecek

sığınmacı

Avrupa Birliği, İtalya'ya yönelik sığınmacı akışını durdurmak adına Libya'ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını durduracak

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararının insan kaçakçılarının iş modellerine engel olmak amacıyla alındığına dikkat çekilerek, AB ülkelerinden Libya’ya şişme bot ve deniz motorlarının ihraç edilmesinin yasaklandığı kaydedildi.Son dönemde, yoğunluklu olarak Sahraaltı Afrika kökenli mülteciler, merkez Akdeniz yolunu kullanarak İtalya'ya ulaşıyor. AB, özellikle Libya üzerinden İtalya’ya ulaşan bu göç yolunu kapatmaya çalışıyor.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sadece 2017'’nin ilk yarısında 80 binin üzerinde mülteci deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 2 bin kişi açık sularda hayatını kaybetti.İtalya’da mülteci merkezlerindeki toplam kalan sayısı da 200 bini aştı. 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kaplumbağa

100 yaşındaki kaplumbağa kafesinden çalındı

ABD'nin New York kentindeki barınakta bulunan 100 yaşındaki kaplumbağa kafesinden kaçırıldı

Gazze

Gazze'de halkın yüzde 85'i yoksulluk sınırında yaşıyor

İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridinde halk yoksulluk sınırında yaşıyor

kopan buz kütlesi

Kopan dev buz dağı okyanusa doğru sürükleniyor

Antarktika kıtasından Kıbrıs'ın yaklaşık 3'te biri kadar kopan dev buz dağı okyanusa doğru sürüklenmeye devam ediyor