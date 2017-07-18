Ana Sayfa | DÜNYA 18/07/2017 15:43

Gazze'de halkın yüzde 85'i yoksulluk sınırında yaşıyor

Gazze

İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridinde halk yoksulluk sınırında yaşıyor

Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze Şeridi'nde işsizlik yüzde 60'lara yaklaştı. Dünya genelindeki en yüksek işsizlik oranına işaret eden bu durum, ciddi bir tehlike anlamı taşıyor. Gazze'de halkın yüzde 85'inden fazlası, yani bölgedeki 2 milyon Filistinliden 1 milyon 600'ü yoksulluk sınırında yaşıyor. Fakirlik ve işsizlik rakamları hızla artmaya devam ediyor. İsrail'in bölgeye ham maddelerin girişini engellemesi sebebiyle Gazze'deki fabrikaların yüzde 80'inden fazlası kapalı. Bu yüzden üretimde de ciddi düşüş var." açıklamasında bulundu.

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