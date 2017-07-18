Akıncı, Von Schoepff ve Doherty’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nikolai Von-Schoepff’u ve ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’i ayrı ayrı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nikolai Von-Schoepff’u ve ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty’i ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmelerde Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışanı Meltem Onurkan Samani eşlik etti. Görüşmelerin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmadı.