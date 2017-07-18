Katar'dan ambargo uygulayan ülkeler için flaş hamle

Katar yönetimi tarafından alınan karara göre, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'a karşı dava açacak ve bu nedenle oluşan zararın tazmin edilmesini talep edecek

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Katar, gerekli tüm yasal prosedürleri uygulayacak ve ambargo uygulayan ülkelerin yargılanması için bölgesel ve uluslararası mahkemeler ile kurumlara başvuracaktır."açıklamasında bulundu.

Yerli ve yabancı şirketlerin ambargo nedeniyle oluşan zararlarının karşılanması için Katar'ın söz konusu ülkeler aleyhinde dava açacağını aktaran Al Sani, davaların ne zaman ve hangi mahkemelerde açılacağı ya da talep edilecek tazminatla ilgili bilgi vermedi.

Bankalar ile mali şirketlerin Katar'la "Katar riyali" üzerinden işlem yapmasına izin verilmediğine, Katar şirketlerinin bu ülkelerdeki serbest ticaret bölgelerindeki mallarında tasarrufta bulunmasının engellendiğine ve ülkesinin yatırımlarına kısıtlamalar getirildiğine değinen Al Sani, söz konusu ülkelerin bu uygulamalarının, WTO'nun belirlediği ilkeler ve anlaşmaların yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması anlaşması ve fikri mülkiyet haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye de ülkesine ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açabileceklerini söyledi.