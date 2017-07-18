Ana Sayfa | DÜNYA 18/07/2017 11:18

Flaş, şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında, Bering Denizi'nde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin merkez üssünün Alaska'nın güneyindeki Near Takımadaları'nın batısı olduğu öğrenildi.Depremin bölgede 200 kilometrelik bir mesafeyi etkilediği aktarılan açıklamada, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.ABD'den de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise merkez üssünden 300 kilometre boyunca kıyılarda "tsunami tehlikesi" uyarısında bulundu. Merkezin açıklamasında, ABD'nin Kaliforniya, Oregon, Washington veya Alaska kıyıları için böyle bir endişenin olmadığı ifade edildi. 

 
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