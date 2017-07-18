Ana Sayfa | DÜNYA 18/07/2017 07:33

Rusya açıklarında 7,8 şiddetinde deprem

deprem haberleri

Rusya'nın kuzeydoğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamçatka Yarımadası açıklarında, Bering Denizi'nde 7,8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı tespit edildiği duyuruldu.Açıklamada, depremin merkez üssünün Alaska'nın güneyindeki Near Takımadaları'nın batısı olduğu bildirildi.Depremin bölgede 200 kilometrelik bir mesafeyi etkilediği aktarılan açıklamada, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.

 
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