Ana Sayfa | DÜNYA 18/07/2017 07:29

Katar Savunma Bakanı 'Katar bir darbenin sıradaki hedef olabilir'

Halid bin Muhammed El-Atiyye

TRT World televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Halid bin Muhammed El-Atiyye, Katar'ın da bir darbenin hedefi olabileceği yönünde önlem aldıklarını bildirdi

Ülkesi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün tartışma konusu olup olmadığının sorulması üzerine Atiyye, kendilerinden istenen 13 maddelik talep listesi içinde ülkedeki Türk üssünün kapatılmasının yer aldığını söyledi.

Atiyye, "Ama ne yazık ki Katar'a saldırıp, Katar'ı abluka altına alma kararının zamanı bizim tarafımızdan belirlenmedi, zamanı onlar belirledi. Bu yüzden çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Bu sadece iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir." diye konuştu.

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçtiğinin hatırlatılması ve Katar'ın böyle bir şeyle karşı karşıya olma ihtimalinin sorulması üzerine Atiyye, darbe girişimi olduğunda durumu çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk kişi olduğunu dile getiren Atiyye, "Katar'ın sıradaki hedef olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara yönelik ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

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