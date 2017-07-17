Ana Sayfa | DÜNYA 17/07/2017 20:40

Katarakt ameliyatına giden hastanın gözünden çıkanlar şok etti

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İngiltere'de meydana gelen olayda 67 yaşındaki kadın katarak ameliyatı olmak üzere hastaneye gitti. Kadının gözünden 27 adet kontak lens çıkarıldığı öğrenildi

Birmingham şehrindeki Solihull Hastanesi'ne gelen kadının gözünden çıkan lensler önce 'mavi renkte yabancı bir cisim' olarak tanımlandı, ardından da cismin, birbirine mukusla yapışmış 17 adet lens olduğu anlaşıldı.Detaylı muayenenin ardından kadının gözünün arkasından 10 adet lens daha çıkarıldı.

İngiltere Tıp Dergisi'nde yayınlanan makalede hastanın yaklaşık 35 yıldır tek kullanımlık kontak lensler kullandığı belirtildi.

'Hiç böyle bir şey görmedik'

27 lensin çıkarılmasından sonra kadın gözlerinin rahatladığını ifade etti.Pratisyen göz doktoru Rupal Morjaria, Optometry Today internet sitesine konuşurken "Daha önce hiçbirimiz böyle bir şey görmemişti. Çok büyük bir kitleydi. Birbirine yapışmış 17 tane lens. Hastanın durumun farkına dahi varmaması hepimizi şaşırttı. Normal şartlarda bu kadar lensin gözde ciddi rahatsızlığa yol açması gerekir" dedi.

Morjaria, hastanın da gözünden çıkan lensleri görünce şok olduğunu ifade etti ve "Gözündeki rahatsızlığın yaşlılıktan ve göz pınarının kurumasından kaynaklandığını sanıyormuş" diye konuştu.

'Lensler gidecek yer bulamamış'

Lenslerin kaybolmasına hastanın göz çukurunun derinde olmasının yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Göz Doktorları Birliği sözcüsü Ceri Smith-Jaynes, özellikle tek kullanımlık yumuşak lenslerin kaybolmasının alışıldık bir durum olduğunu ifade ederek "Ancak vücut genellikle bu lensleri bir şekilde atmanın yolunu bulur" dedi.

Ancak söz konusu hastanın göz çukurlarının derin olması neticesinde lenslerin üst göz kapağının arkasında katlanarak sıkıştığı ve gidecek bir yer bulamadığı sanılıyor.

 
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