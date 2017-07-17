Ana Sayfa | DÜNYA 17/07/2017 12:00

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye sürpriz görüşme teklifi

güney kore ve kuzey kore

Füze denemeleri nedeniyle artan gerilimi azaltmak amacıyla Güney Kore, Kuzey Kore'ye askeri konuda görüşme teklifinde bulundu

Eğer teklif kabul edilirse, Pyongyang ile Seul, 2015 yılından bu yana ilk kez bu düzeyde bir görüşme için masaya oturacak.Görüşmelere ilişkin medyaya konuşan üst düzey bir yetkili, "askeri tansiyonu yükselten tüm düşmanca hareketleri" durdurmak amacıyla masaya oturmak istediklerini söyledi. Mayıs ayında Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Moon Jae-in, uzun süredir Kuzey ile yakınlaşma sinyalleri veriyordu.Moon, yakın bir zamanda Berlin'de yaptığı konuşmada, Kuzey ile bir diyalog ortamının her zamankinden daha gerekli olduğunu belirterek, bir barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulunmuştu.Güney Kore Devlet Başkanı Moon, kurulacak böyle bir diyaloğun, Pyongyang'ın nükleer silah programının sonlandırılmasını amaçlayan herkes için de kritik önemde olduğunu söylemişti.Ancak Kuzey'in son olarak bir kıtalar arası balistik deneme ile gündeme sık sık gelen füze programı, Birleşmiş Milletler'in aldığı ilgili kararlara aykırı olmakla birlikte bölge ülkelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de alarma geçiriyor.

'Kuzey'den olumlu bir cevap bekliyoruz'

Güney Kore'nin Savunma Bakan Yardımcısı Suh Choo-suk, yaptığı açıklamada görüşmelerin, iki ülke arasındaki askerden arınmış bir bölge olan Panmunjom'daki Kuzey Kore'ye ait Tongilgak isimli binada gerçekleşebileceğini söyledi.

Suh, görüşmelerin başlangıcı için de 21 Temmuz tarihini teklif ederek, "Kuzey'den olumlu bir cevap bekliyoruz" dedi.

Seul'de bulunan BBC muhabiri Karen Allen, görüşmelerin nihai amacının karşılıklı askeri meydan okumaları sonlandırmak olduğunu ancak ilk etapta propaganda yayınlarının sonlandırılması gibi güven artırıcı adımlarla başlayabileceğini bildiriyor.

Kızıl Haç ve hükümet aynı zamanda, 1953 yılındaki Kore Savaşı sırasında ayrılan ailelerin birleştirilmesi konusunun da masaya getirilmesini teklif ediyor. Ancak uzmanlar bunun, Güney Kore'nin bu ülkeye kaçan yüksek düzeyli Kuzey Koreli isimleri geri göndermeyi reddetmesi nedeniyle uzak bir ihtimal olduğunu değerlendiriyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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