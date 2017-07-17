Ana Sayfa | DÜNYA 17/07/2017 11:52

Kolera salgını son 4 ayda 2 bine yakın can aldı

kolera salgını

27 Nisan 2017 tarihinden bugüne kadar Yemen'de görülen kolera salgını nedeniyle bin 784 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen'in 21 vilayetinde görülen kolera salgınında ölenlerin sayısının bin 784'e yükseldiği öğrenildi.Açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 344 bin 751 olduğu aktarıldı.

KOLERA SALGINI YEMEN'DE NEDEN YAYGIN

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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