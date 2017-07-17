Ana Sayfa | DÜNYA 17/07/2017 08:20

Fetullah Gülen'in iadesi için Beyaz Saray'da kampanya başlatıldı

fethullah gülen

ABD'de yaşayan Türkler hain darbe girişiminin birinci yılında FETÖ'nün iadesi için Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde imza kampanyası başlattı

Türk vatandaşların başlattığı ‘Adalet için Fetullah Gülen’i Türkiye’ye İade Edin’ başlıklı metinde, “(Darbe girişiminde) hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının dinmesi için ABD yönetiminin Fetullah Gülen’i Türkiye’ye en hızlı şekilde iade edeceğine inanıyoruz” denildi. İmza kampanyasına, Beyaz Saray’ın internet sayfasındaki ‘Dilekçe’ (petitions) bölümünden “petitions.whitehouse.gov” adresinden ulaşılabiliyor. 30 gün içinde 100 bin imzaya ulaşılırsa, kampanya resmi makamlarca ele alınıyor.

 
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