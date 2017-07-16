Ana Sayfa | DÜNYA 16/07/2017 11:31

Kupa finalinin ardından stadyum duvarı çöktü, ölü ve yaralılar var

senegal

Senegal'de bulunan Demba Diop Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından stadyum duvarı çöktü. Olay sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti

Stade de Mbour ve Union Sportive Oukam takımları arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti.Uzatmalarda attığı golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın sahibi oldu.Senegal basınına göre son düdüğün ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.Polis kavgayı ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Daha sonra yaşanan panikte stadyumun duvarı çöktü.Bazı yerel basın kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan görüntülerde, gaz bulutu altında yıkık bir duvar gözüküyor.

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