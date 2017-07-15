Londra'daki 15 Temmuz anmasına teröristler saldırdı

15 Temmuz şehitleri için İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen anma töreni sırasında bir grup PKK yandaşı ortalığı karıştırdı

Avrupalı Türk Demokratlar Derneği’nin (UETD) İngiltere şubesinin, Londra’nın Walthamstow semtinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlediği "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği, terör örgütü yandaşları tarafından engellenmek istendi.

Terör örgütü PKK sempatizanı yaklaşık 50 kişi, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, Diyanet İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya’nın yanı sıra yaklaşık 400 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmek istedi.

POLİSİN MÜDAHALESİ GEÇ OLDU

İngiliz polisi, etkinliğin yapıldığı belediye binasının önündeki bahçede toplanan terör örgütü yanlısı gruba uzun süre müdahale etmedi. Etkinliğe katılan Türk vatandaşları, PKK yandaşlarına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.

GÖZALTILAR VAR

Terör örgütü yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.Etkinliğe katılanlar ile terör örgütü yandaşı grup arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polis, terör örgütü yandaşı gruptan 3, etkinliğe katılanlardan da 2 kişiyi gözaltına aldı.Etkinlik daha sonra takviye polis ekibinin sevk edildiği binada gerçekleştirildi.Vatandaşların binadan ayrılmasına izin vermeyen polis, etkinliğin yapıldığı bina etrafında önlemlerini arttırdı.