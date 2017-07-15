Ana Sayfa | DÜNYA 15/07/2017 07:21

Ekonomistler Trump'ın Fed başkanlığına Yellen'i atamayacağını düşünüyor

Yellen

Ekonomistlerce yapılan son tahminlere göre ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Janet Yellen'i görevine yeniden atamayacak

63 ekonomistle yapılan ankete göre, finans ve akademi dünyası, Fed Başkanı Yellen'in ikinci kez atanmasına yüzde 20,8 ihtimal veriyor.Yellen'in 4 yıllık ilk başkanlık döneminin gelecek şubat ayında dolmasıyla Fed'e veda etmesinin görevinde kalmasından daha olası olduğu görüşünde birleşen ekonomistler, yeni Fed başkanının kim olacağı konusunda ise birbirinden oldukça farklı düşünüyor.

İşte o isimler 

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn

Fed'in eski Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh 

Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor

George W. Bush'un Başekonomi Danışmanı Glenn Hubbard

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell

Eski Dallas Fed Başkanı 

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett ve JP Morgan Chase'in Başkanı James Dimon 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
londrada 15 temmuz

Londra'daki 15 Temmuz anmasına teröristler saldırdı

15 Temmuz şehitleri için İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen anma töreni sırasında bir grup PKK yandaşı ortalığı karıştırdı

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa yakınlarında silah sesleri duyuldu yaralılar var

Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında meydana gelen olayda polise ateş açıldı. Saldırı sonucunda üç İsrailli yaralandı

Macron ve Trump

İki liderden ortak basın toplantısı 'Esad'ın çekilmesi önceliğimiz değil'

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi