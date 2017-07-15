Ekonomistler Trump'ın Fed başkanlığına Yellen'i atamayacağını düşünüyor

Ekonomistlerce yapılan son tahminlere göre ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Janet Yellen'i görevine yeniden atamayacak

63 ekonomistle yapılan ankete göre, finans ve akademi dünyası, Fed Başkanı Yellen'in ikinci kez atanmasına yüzde 20,8 ihtimal veriyor.Yellen'in 4 yıllık ilk başkanlık döneminin gelecek şubat ayında dolmasıyla Fed'e veda etmesinin görevinde kalmasından daha olası olduğu görüşünde birleşen ekonomistler, yeni Fed başkanının kim olacağı konusunda ise birbirinden oldukça farklı düşünüyor.

İşte o isimler

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn

Fed'in eski Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh

Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor

George W. Bush'un Başekonomi Danışmanı Glenn Hubbard

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell

Eski Dallas Fed Başkanı

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett ve JP Morgan Chase'in Başkanı James Dimon