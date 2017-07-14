Suudi Arabistan Kralının ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman 86 yaşındaki bin Abdülaziz Al Suud hayatını kaybetti

Abdülaziz’in cenaze namazı yarın Mekke kentinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid-i Haram’da kılınacak. Kral Abdülaziz Al Suud’un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri’nin altıncı erkek çocuğu olan Abdülaziz 1931’de doğmuştu.ABD’nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdülaziz ardından California Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde de okumuştu.Abdülaziz, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.