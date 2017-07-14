Ana Sayfa | DÜNYA 14/07/2017 07:40

Suudi Arabistan Kralının ağabeyi hayatını kaybetti

bin Abdülaziz Al Suud

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman 86 yaşındaki bin Abdülaziz Al Suud hayatını kaybetti

Abdülaziz’in cenaze namazı yarın Mekke kentinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid-i Haram’da kılınacak. Kral Abdülaziz Al Suud’un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri’nin altıncı erkek çocuğu olan Abdülaziz 1931’de doğmuştu.ABD’nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdülaziz ardından California Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde de okumuştu.Abdülaziz, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.

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